Premier Donald Tusk zapewnił we wtorek, że "w Polsce nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż". - Kobiety miały, uzasadnione niestety, poczucie, że taki rejestr jest de facto formą represji wobec kobiet w ciąży. Skończył się ten okres ciemnej, przykrej dwuznaczności wobec tego, jak się traktuje w Polsce kobiety ciężarne - dodał i podkreślił, że wpisanie do rejestru będzie całkowicie dobrowolne, a same dane dostępne będą jedynie dla lekarzy w celu ratowania życia i zdrowia. Nie będzie miała do niego wglądu prokuratura.