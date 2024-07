Podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu politycy debatowali nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego , który zakłada dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia jej trwania. To jeden z dokumentów, którym zajmuje się komisja nadzwyczajna , a jej stanowisko zaprezentowała na forum Anna Maria Żukowska .

- Rozwiązania, które są proponowane w projekcie ustawy, dotyczą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Przerywanie własnej ciąży na gruncie prawa polskiego nie jest karalne. W związku z tym, tym bardziej nie można karać za pomocnictwo w czymś, co przestępstwem nie jest - powiedziała szefowa Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Posłanka przypomniała, że "komisja nadzwyczajna obradowała na kilku posiedzeniach, odbywając bardzo szeroką debatę , w tym wysłuchanie publiczne".

Aborcja. Koalicja Obywatelska popiera projekt dekryminalizacji

Przypomniała także historię 16-latki z Kędzierzyna-Koźla , która zaszła w ciążę. - Jej matka zamówiła przez internet tabletki poronne, które tę ciążę przerwały - relacjonowała Dorota Łoboda. Po upublicznieniu sprawy 35-letnia matka dziewczyny przyznała się do pomocy, a Sąd Okręgowy w Opolu uznał jej winę i skazał ją na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Głos w debacie zabrała także Monika Rosa. - Czy zamówienie tabletek, które przekaże się córce, którą się kocha, powinno być obarczone karą więzienia i strachem? Bo czy zawiezienie partnerki do szpitala za granicę, kiedy grozi jej utrata zdrowia, życia powinno być obarczone karą więzienia i niepewnością? Czy lekarz, który decyduje się pomóc kobiecie w kryzysie zagrożenia zdrowia, życia ma się bać - pytała posłanka.

Ustawy aborcyjne. PiS grzmi, Trzecia Droga się waha

Losy nowelizacji pozostają niepewne - dyscypliny w głosowaniu nie będzie m.in. w odrębnych klubach Trzeciej Drogi - PSL oraz Szymona Hołowni. Jednak reprezentantki tych ugrupowań we własnym imieniu zapowiedziały poparcie nowelizacji Kodeksu karnego i taki sam krok rekomenduje swoim kolegom i koleżankom z ław poselskich.

Konfederacja zapowiada sprzeciw

Projektowi zdecydowanie sprzeciwia się Konfederacja. - Zabijanie dzieci nienarodzonych to zło w czystej postaci. Tworzenie warunków, w których kobiety można do tego zachęcać, popychać lub wręcz zmuszać, to zło - powiedziała Karina Bosak.