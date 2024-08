Donald Tusk ogłosił nazwisko polskiego kandydata na komisarza UE

W pierwszej kolejności premier odniósł się do sprawy polskiej kandydatury na stanowisko komisarza unijnego.

Premier ogłosił kandydata Polski na komisarza UE. To Piotr Serafin

- Poprzedziły to moje konsultacje z szefową KE. Rozważaliśmy kilka kandydatur, tak jak jest to w zwyczaju, a Ursula von der Leyen przyjęła do wiadomości, że zgłaszamy kandydaturę Piotra Serafina - poinformował premier.