- Trochę czasu nam to zajęło, bo trzeba było certyfikować wszystkich członków komisji, pełny dostęp do materiałów klauzulowanych, zbudowanie harmonogramu prac, identyfikacja zasobów archiwalnych, dokumentalnych, do których będą chcieli dotrzeć członkowie komisji - powiedział Tusk. Jak dodał, dotychczas od początku czerwca odbyły się 24 spotkania grupy.

Reklama