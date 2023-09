"Nie otworzymy naszych granic". Deklaracja w sprawie ukraińskiego zboża

Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic - zapowiedział w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. We wtorkowym "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że "jesteśmy blisko przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy do UE, ale nawet jak się to nie stanie, mamy gotowe rozporządzenie".