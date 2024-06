Lider Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz był w środę rozmówcą Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Szef MON zaapelował do aktywistów na granicy z Białorusią . - Rozumiem pomoc dla drugiego człowieka, ale wskazywanie, gdzie łatwiej będzie przejść granicę, gdzie nie ma polskich żołnierzy, to stwarzanie zagrożenia - zaznaczył.

Mariusz Błaszczak apeluje do szefa MON

"Panie ministrze, zamiast apelować do tzw. aktywistów, niech Pan zaapeluje do kolegów z Platformy Obywatelskiej, by nie wydawali im przepustek do strefy buforowej" - napisał w social mediach. "Organizacje, które działają przy granicy z Białorusią pomagają nielegalnym i niezweryfikowanym migrantom przedostać się na polską stronę, obrażają żołnierzy i funkcjonariuszy oraz utrudniają im służbę. Władza ma narzędzia, by ich nie wpuszczać w rejon przygraniczny" - dodał.