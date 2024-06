Wykrywanie ukrytych mikrokamer i mikrofonów, zagłuszaczy sygnału, szukanie podsłuchów na łączach telefonicznych - to tylko część zadań, jakie miały świadczyć firmy detektywistyczne na rzecz urzędu marszałkowskiego w Krakowie. Interia dotarła do dokumentów, z których wynika, że gabinety ważnych polityków PiS były sprawdzane od połowy 2021 r.

Politycy PiS: szukanie podsłuchów i ochroniarze w szafie

Witold Kozłowski był marszałkiem woj. małopolskiego w ostatniej kadencji. O związanym z Sądecczyzną polityku PiS zrobiło się głośno w kwietniu 2023 r. W jego gabinecie stanęła specjalna szafa z lustrem weneckim. Dla osób chcących załatwić urzędowe sprawy wyglądała, jak zwykły mebel. W rzeczywistości w środku szafy siedział rosły mężczyzna i obserwował, co dzieje się w gabinecie polityka PiS. Dodatkowo miał on dostęp do monitoringu. Obok ochroniarza stał ekspres do kawy i lodówka. Na wyposażeniu ochroniarza były pałka teleskopowa, kajdanki i gaz pieprzowy. Łącznie na etacie było dwóch ochroniarzy, którzy dzięki zielonemu światłu od krakowskiej policji zostali przekształceni w wewnętrzną służbę ochrony urzędu.