W sekretariacie Witolda Kozłowskiego, marszałka małopolski i ważnego w regionie polityka PiS, znajduje się niewielkich rozmiarów szafa z lustrem. Dla osób chcących załatwić urzędowe sprawy wygląda ona jak zwyczajny mebel. W rzeczywistości w środku szafy na krzesełku siedzi rosły mężczyzna. Widzi on, co dzieje się w gabinecie polityka PiS, kto do niego wchodzi i wychodzi oraz o czym rozmawia. Wszystko dzięki weneckiemu lustru. Dodatkowo ma on dostęp do monitoringu. Obok ochroniarza znajduje się aneks kuchenny: jest ekspres do kawy, lodówka oraz naczynia.

Mężczyzna siedzący w szafie to członek wewnętrznej służby ochrony, którą postanowił utworzyć marszałek Kozłowski. Jak wynika z informacji Interii, polityk PiS 28 marca zeszłego roku wystąpił do komendanta wojewódzkiego policji z wnioskiem o pozwolenie na stworzenie takiej służby w urzędzie. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia musi stać za tym ważny interes gospodarczy lub społeczny.

Zdjęcie Szafa, w której ukryty jest ochroniarz / INTERIA.PL

Jakie argumenty przemawiały za wysłaniem wniosku? Tego nie wiadomo, ponieważ marszałek Kozłowski nie znalazł czasu, aby skomentować sprawę.

Tymczasem 15 kwietnia 2022 r. urząd zatrudnił dwóch mężczyzn. Jeden z nich otrzymał stanowisko szefa ochrony, a drugi został jego zastępcą. Do ich obowiązku należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz ochrona budynku przed dostępem osób nieuprawnionych.

Ostatecznie pod koniec maja zeszłego roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie dała zielone światło na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.

Pałki teleskopowe, kajdanki, gaz

To nie wszystko. Jak wynika z dokumentów, którymi dysponuje Interia, pod koniec zeszłego roku na wyposażenie urzędu zakupione zostały pałki teleskopowe, gazy pieprzowe i kajdanki. Te służą dwóm ochroniarzom zatrudnionym przez urząd.

- Cel powołania tej służby przez marszałka jest dla mnie wielką zagadką, a sposób jej funkcjonowania jest wielką zagadką - wyjaśnia Tomasz Urynowicz, radny sejmiku. - Pracownicy wewnętrznej służby ochrony są nieumundurowani oraz w żadnym obiekcie urzędu nie występuje oznaczenie z informacją o pełnionej przez nich służbie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra (...) takie osoby powinny być umundurowane, a co więcej kierownik jednostki ochranianej ma obowiązek zapewnić im pomieszczenie na wartownie oraz pokoje socjalne - wyjaśnia radny Urynowicz.

Zdjęcie Faktura na zakup pałek, gazu i kajdanek / INTERIA.PL

Podobnego zdanie jest radny sejmiku Krzysztof Nowak. To on razem z Urynowiczem wysłał pismo do komendanta wojewódzkiego policji z prośbą o przeprowadzenie kontroli.

- Kilka dni temu przyszedłem do sekretariatu marszałka, chcąc zrobić zdjęcie nietypowego mebla. Wtedy z szafy wyszedł dwumetrowy mężczyzna. Zaprosił mnie do środka. Wszedłem i zobaczyłem krzesło ustawione na wprost lustra weneckiego, przez które widać, co dzieje się w sekretariacie. Wyglądało to tak, jakby siedział w kabinie samolotu - opowiada radny Nowak.

W kuluarach ochrona i słynna już "szafa" marszałka Kozłowskiego rozgrzewa nie tylko samorządową opozycję: - Dziwię się, że sprawa wypłynęła dopiero teraz. Urząd Marszałkowski huczał o tym od dłuższego czasu, wiedza o ochroniarzach była dość powszechna. Kompromitacja - komentuje jeden z doświadczonych samorządowców Zjednoczonej Prawicy.

- To na pewno nie służy PiS, bo takie wymysły są niezrozumiałe dla opinii publicznej. Zabudowa miała służyć paniom z sekretariatu. Żeby w ludzkich, normalnych warunkach mogły zjeść, zaparzyć kawę. Pomysł był więc rozsądny - zapewnia nas rozmówca z Krakowa.

Wojewoda się nie boi

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie mieści się przy ul. Basztowej 22. Pod tym samym adresem funkcjonuje również Małopolski Urząd Wojewódzki. Czy wojewoda Łukasz Kmita także może pochwalić się prywatną ochroną? Co sądzi o pomyśle Witolda Kozłowskiego? - Ochrona to indywidualna decyzja marszałka. Nie była z nami w żaden sposób konsultowana. Zakres obowiązków ochroniarzy Urzędu Marszałkowskiego nie dotyczy Urzędu Wojewódzkiego, który znajduje się obok - podkreśla Kmita.

Jak powiedział nam wojewoda, w jego urzędzie nie ma ochroniarzy, którzy chroniliby gabinetów najważniejszych urzędników. Poza incydentem z awanturującą się obywatelką Ukrainy nie odnotowano tu niebezpiecznych sytuacji. - Oczywiście zdarzali się awanturniczy mieszkańcy, ale nigdy nie było to związane z zagrożeniem zdrowia i życia - usłyszeliśmy od polityka PiS, który w terenie reprezentuje premiera.

W sprawie ochrony w Urzędzie Marszałkowskim skontaktowaliśmy się bezpośrednio z Witoldem Kozłowskim. Marszałek przekazał nam, że nie będzie mógł rozmawiać - prowadzi posiedzenie klubu i sesję sejmiku. "Pełną informację" na temat ochrony miała nam przekazać Magdalena Opyd, rzecznik prasowa polityka. Do czasu publikacji tekstu nie uzyskaliśmy jednak komentarza.

