Spółka Kraków 5020 to sztandarowy pomysł władz miasta. Powstała na początku 2022 r. i miała dbać o promocję, wizerunek i zarządzać Centrum Kongresowym. Nowa instytucja zasłynęła tym, że stworzyła drugą urzędową telewizję, na którą wydała miliony złotych.

Jednym z zadań spółki jest zarządzanie punktami informacji turystycznej. Te istnieją od 2004 r., a w 2022 r. zostały włączone do nowo powstałej instytucji. Obecnie działa dziewięć takich punktów, skupiając się głównie na udzielaniu informacji turystom, sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne, sprzedaży książek o Krakowie czy prowadzeniu badań statystycznych związanych z ruchem turystycznym.

Wiele wskazuje jednak, że sześć z dziewięciu punktów przestanie na początku przyszłego roku istnieć. Informację o tym pierwsza podała "Gazeta Wyborcza". Powód? Brak pieniędzy.

Spółka Kraków 5020 nie ma zagwarantowanego stałego finansowania ze strony miasta. Prezydent Jacek Majchrowski w przyszłorocznym budżecie zaplanował, że miasto przekaże spółce 15 mln zł. Tymczasem zarząd twierdzi, że aby instytucja mogła spokojnie funkcjonować, potrzebuje 50 mln zł.

Zwolnienia pracowników za pomocą aplikacji

Prezes spółki wraz ze swoimi zastępcami podjęła decyzję o zamknięciu kilku punktów i zwolnieniu nawet kilkunastu pracowników. O tym, że mogą oni stracić pracę, dowiedzieli się kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia.

Zarząd spółki zorganizował spotkanie za pomocą aplikacji Teams. Zdaniem pracowników cała rozmowa trwała kilka minut. Podczas niej dowiedzieli się, jakie punktu zostaną zamknięte. Pracownicy usłyszeli, że osoby, które mają umowę na czas określony, nie mogą liczyć na jej przedłużenie. Te, które podpisały dokumenty na czas nieokreślony, nie wiedzą, kiedy stracą pracę.

Dodatkowo, jak twierdzą pracownicy, zarząd miejskiej spółki nie podał żadnych merytorycznych powodów likwidacji punktów informacji turystycznej. Z dostępnych statystyk wynika, że po pandemii do Krakowa przybywa coraz większa liczba turystów. W 2012 Izabela Błaszczyk, obecna prezes spółki, odpowiedzialna wówczas za punkty informacji turystycznej w rozmowie z "Gazetą Krakowską" tłumaczyła: "Jeśli do Krakowa przyjeżdża rocznie osiem milionów turystów, to musi ich ktoś, brzydko mówiąc, obsłużyć. Nie mogę tych punktów zamknąć. Ze względu na turystów właśnie".

Sowie premie dla szefostwa spółki

Tymczasem okazuje się, że nie dla wszystkich pracujących w spółce Kraków 5020 brakuje pieniędzy. Z upublicznionych przez profil "Co jest nie tak z Krakowem" dokumentów wynika, że w lipcu zarząd spółki otrzymał premie (wynagrodzenie zamienne - przyp. red.). Łącznie prezes i dwaj zastępcy dostali 230 tys. zł. Wypłata dodatkowych pieniędzy były uzależnione od realizacji celów. Należało do nich m.in.: rejestracja spółki, przygotowanie spółki do funkcjonowania czy przyjęcie wieloletniego planu funkcjonowania.

A to nie koniec finansowych bonusów dla ludzi Jacka Majchrowskiego. Z uchwały podjętej 14 kwietnia 2023 r. wynika, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, czyli prezydent Jacek Majchrowski, zdecydował, że w przypadku likwidacji spółki odprawa członków zarządu wyniesie sześciokrotność pensji. Dotychczas była to trzykrotność. W praktyce oznacza to 186 tys. zł dla prezeski spółki oraz 150 tys. dla jej zastępców.

Jest to o tyle istotne, że zmiana zaszła na 12 dni przed głosowaniem radnych o ewentualnym zlikwidowaniu spółki.

"Jak rząd upadającej republiki bananowej"

- Skandal to mało powiedziane. Ludzie prezydenta Majchrowskiego zachowują się jak rząd upadającej republiki bananowej, który zostawiając po sobie zgliszcza, próbuje napełnić własne kieszenie. Jestem też ciekawy, czy na liście zwolnionych jest pracująca w spółce córka skarbnik miasta, czy akurat ją te cięcia ominęły - mówi w rozmowie z Interią Tomasz Borejza, dziennikarz serwisu krowoderska.pl, który od miesięcy śledzi działalność spółki.

Pracownicy punktów informacji turystycznej liczą, że władze spółki wycofają się z pomysłu ich likwidacji. Przygotowali oni nawet specjalną petycję, pod którą podpisało się 530 osób.

"Wybór punktów do likwidacji jest bezpodstawny, nie bierze pod uwagę danych ani wieloletniego doświadczenia pracowników, które jasno pokazują, że punkty w Sukiennicach i na ul. Szpitalnej są jednymi z najczęściej odwiedzanych w sieci InfoKraków oraz generują największy dochód ze sprzedaży (...). Sukiennice są jedynym punktem informacji turystycznej na Rynku Głównym w mieście, które odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Punkt na os. Zgody 7 jest ważnym miejscem spotkań mieszkańców Nowej Huty, jak i wizytówką dla turystów zainteresowanych tą częścią miasta" - możemy przeczytać w petycji.

Co dalej ze spółką?

Na najbliższej sesji radni zdecydują, ile ostatecznie pieniędzy w przyszłym roku otrzyma spółka Kraków 5020. Szkopuł w tym, że w kwietniu zdecydowali o likwidacji spółki. Obecnie sprawą zajmuje się Naczelny Sąd Administracyjny, który ma zdecydować, czy dokument jest zgodny z przepisami.

Sam prezydent Jacek Majchrowski w razie niekorzystnego orzeczenia ma gotowy plan B. Czyli likwidację spółki Kraków 5020 i przekazanie jej wszystkich zadań innej miejskiej spółce - Agencji Rozwoju Miasta.

O komentarz do planowanych zwolnień poprosiliśmy prezydenta Jacka Majchrowskiego i przedstawicieli spółki Kraków 5020. Do momentu publikacji tekstu nie odpowiedzieli na nasze pytania.

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: dawid.serafin@firma.interia.pl

