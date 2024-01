W garażu należącym do Prokuratury Regionalnej w Lublinie znajdowały się akta spraw, które przez lata gromadził tam jej szef, Jerzy Ziarkiewicz - informuje "Gazeta Wyborcza".

Lublin: Akta spraw przechowywane w garażu. Wydało się przez kierowcę

Prokurator miał blokować sprawy polityków PiS

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Andrzej Jeżyński w rozmowie z gazetą stwierdził, że "nadsyłane sprawy były przedmiotem analizy", a "czas trwania badania był różny". Prokurator zaprzeczył również, by w pomieszczeniach gospodarczych przechowywane były akta postępowań przygotowawczych. Dodał jednak, że w ostatnim czasie do jednego z takich miejsc trafiły "materiały inne niż akta", a spowodowane to było "koniecznością ich segregacji".