Papież trafił do Polikliniki Gemelli 14 lutego z diagnozą ostrego zapalenia oskrzeli . Nic początkowo nie wskazywało na to, że hospitalizacja potrwa tak długo. Wkrótce potem stwierdzono obustronne zapalenie płuc , a stan papieża określono jako krytyczny.

To bezpośrednie zagrożenie minęło, a obecnie - jak wyjaśniono - organizm 88-letniego papieża musi odzyskać siły. Lekarze czekają na nowe wskaźniki, by odnotować dalszą poprawę jego stanu i móc udzielić informacji różniących się od tych podawanych dzień po dniu. Dotyczą one teraz między innymi kontynuowanej tlenoterapii, fizjoterapii oddechowej i motorycznej. Stan Franciszka opisywany jest jako stabilny i zarazem złożony.