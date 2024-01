"Za mną kolejny intensywny dzień pracy . Na zakończenie rozmowa z red. Michelle Goldberg dla New York Times o przywracaniu w Polsce praworządności" - napisał Adam Bodnar.

- Otrzymaliśmy informację, że nastąpiło bezprawne wkroczenie do Prokuratury Krajowej i bezprawna próba przejęcia władzy przez tzw. pełniącego obowiązki nominata ministra Adama Bodnara - mówił szef PiS. Kaczyński wspominał również o "klasycznej zbrodni". Więcej przeczytasz tutaj.

Adam Bodnar informował o swoich aktywnościach. Pokazał tabliczki

To niejedyny post, jaki pojawił się w środę na koncie Adama Bodnara. Około godz. 10 minister sprawiedliwości-prokurator generalny informował o zaplanowanych na ten dzień aktywnościach . Z wpisu wynika, że polityk rzeczywiście miał w środę pojawić się w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu w Warszawie.

"Zaczynamy kolejny dzień pracy. Dziś pierwsze spotkanie miałem w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, a zaraz potem przyjechałem do siedziby Prokuratury Krajowej, by podjąć się kolejnych działań w funkcji Prokuratora Generalnego" - przekazał szef resortu. Do wpisu w serwisie X (dawniej Twitter - red.) dołączono kilka zdjęć. Na jednym z nich Adam Bodnar pozuje na tle tabliczek z napisem "Adam Bodnar Prokurator Generalny" oraz "Jacek Bilewicz p.o. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy".