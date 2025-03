- Nie wiem, o co chodzi panu posłowi (Krzysztofowi) Brejzie, ja wykonywałem swoje obowiązki - powiedział Karol Nawrocki w Gubinie. To pierwsza reakcja kandydata w wyborach prezydenckich po zawiadomieniu europosła KO do prokuratury - chodzi o wizytę Nawrockiego w 2018 r. w Moskwie, o której miał nigdy nie informować.