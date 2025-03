" Do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie , które szczególnie odczujemy w weekend" - ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku.

Nie wszędzie będzie jednak nieprzyjemnie. O ile w południowej części Polski opady miejscami będą intensywne, to w centrum i na północy zrobi się pogodnie . Po chłodnych dniach przyjdą mroźne noce. Trzeba będzie uważać na oblodzenia .

Wiatr nie da się nam specjalnie we znaki: będzie słaby i umiarkowany, jedynie na południowym wschodzie okresami porywisty.

Sobota będzie chłodna, z temperaturami przeważnie od 4 do 8 stopni. Na terenach podgórskich w ciągu dnia będzie najchłodniej: około 3 st. C. W nocy temperatura raptownie spadnie, i to w calym kraju - według IMGW po zachodzie słońca wszędzie będzie mroźnie.