- Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy naszego życia, perspektywy zbawienia. Ale jest ważne także dla rodzin, można powiedzieć szczególnie dla rodzin: rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości - powiedział Jarosław Kaczyński.



Wielkanoc. Życzenia świąteczne od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

- Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego - zaznaczył prezes PiS.

Film nagrał również premier Mateusz Morawiecki.

- Święta Wielkiej Nocy, to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Za nami trudny czas. Po dwóch latach pandemii przyszła wojna, a kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem o dostępność węgla, dostępność gazu, o rosnące ceny. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny - przekazał Prezes Rady Ministrów.

Premie Morawiecki: Abyśmy przeżyli te święta w zgodzie i wzajemnej życzliwości

Jak zaznaczył premier "dzięki tej solidarności udało się spowodować, że nie zabrakło węgla, a zastosowane tarcze pomogły w zakupie opału i niezbędnych produktów".