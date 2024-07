Wypłaty z ZUS - kto i kiedy otrzyma zwrot nadpłaty?

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty za 2023 rok (formularz RZS-R), powinni otrzymać przelew z ZUS na wskazany we wniosku rachunek bankowy - najpóźniej do 1 sierpnia 2024 roku, choć formalnie czas na to jest do końca roku kalendarzowego.

Większość osób otrzymała już jednak swoje pieniądze - jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 4 lipca 2024 roku obsłużonych zostało aż 99 proc. złożonych wniosków o zwrot nadpłaty. Tak dobry wynik to efekt wdrożonych rozwiązań i automatyzacji, które zdecydowanie przyspieszyły działania. Reklama

Co jeśli nie złożyłeś wniosku o zwrot nadpłaty z ZUS?

Jeżeli nie złożyłeś wniosku o zwrot nadpłaty, a na twoim koncie płatnika widnieje nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia (za 2023 rok), ZUS ma obowiązek rozliczyć tę kwotę na twoim koncie. Spodziewaj się tego do końca roku kalendarzowego, choć realny termin przypada już na początek sierpnia.

Jeśli na twoim koncie płatnika występują zaległości, zwrot nadpłaty w pierwszej kolejności je pokryje. Jeśli jednak wszystkie składki płacisz terminowo, środki otrzymasz do własnej dyspozycji.

ZUS zwraca nadpłacone składki. Jakie kwoty?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wkrótce proces wypłaty nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory wpłynęło do ZUS 807 181 wniosków, których łączna kwota wynosi 1,59 mld zł. Od 10 maja środki są sukcesywnie przelewane na konta płatników. Z tej puli około 1,36 mld zł trafiło bezpośrednio do przedsiębiorców tytułem zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych.

Do tej pory ZUS rozliczył nadpłaty na kontach 396 805 płatników, co łącznie wynosi ponad 516,7 mln zł. Jest to 99 proc. kwoty przeznaczonej do rozliczenia. W najbliższym czasie kolejne środki zostaną zaksięgowane na rachunkach płatników. Dlatego, jeśli sprawdziłeś stan swojego konta i w historii nie widzisz wpływu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaczekaj. Do 1 sierpnia 2024 roku należny zwrot z tytułu nadpłaconych składek zostanie zaksięgowany. Reklama

Aktualne saldo, z uwzględnieniem rocznego rozliczenia, jest dostępne na profilu płatnika na platformie PUE ZUS. Jeżeli z rozliczenia wynika nadpłata, płatnik ma dwie opcje: może złożyć wniosek o jej zwrot na ogólnych zasadach (formularz RZS-P) lub przeznaczyć nadpłatę na pokrycie bieżących składek.