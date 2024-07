Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że program " Aktywny Rodzic " to inicjatywa wspierająca opiekę nad dziećmi oraz aktywizację zawodową rodziców. Umożliwi młodej mamie powrót do pracy po urodzeniu dziecka, a tacie po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Na jakie dokładnie wsparcie będą mogli liczyć rodzice? Przedstawiamy najważniejsze założenia programu.

"Aktywny Rodzic" 2024. Trzy nowe świadczenia

Rodzice będą mieli do wyboru trzy świadczenia, ale w danym miesiącu na to samo dziecko będzie można pobierać tylko jedno z nich . Istnieje również możliwość wielokrotnej zmiany świadczeń, pod warunkiem że w danym miesiącu na dane dziecko będzie wypłacane tylko jedno świadczenie. Żadne z nowych świadczeń nie będzie ograniczone progiem dochodowym . Natomiast w przypadku świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" weryfikowane będzie, czy rodzice faktycznie pracują.

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy". Kto może je otrzymać?

"Aktywni rodzice w pracy" - to świadczenie jest bezpośrednim wsparciem dla rodziców aktywnych zawodowo, którzy mają dzieci w wieku od roku do trzech lat .

Świadczenie "Aktywnie w żłobku". Będą limity opłat za żłobek

Ze świadczenia "Aktywnie w żłobku" mogą skorzystać rodzice dzieci, które uczęszczają do instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów. Rodzice otrzymają do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wynosi opłata za pobyt dziecka w danej instytucji.