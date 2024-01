Oprócz informacji o ewentualnych nadpłatach i niedopłatach w ZUS , płatnik znajdzie tam również dane dotyczące tego, w jakiej wysokości przekazywał wpłaty w roku ubiegłym oraz na co one zostały rozdysponowane. Dłużnicy ZUS dowiedzą się również, jaka kwota pozostała im do spłacenia.

Niedopłata składek w ZUS - i co dalej?

Zajrzałeś na Platformę Usług Elektronicznych i widzisz, że masz ogromną niedopłatę ? Nie ma co panikować. W takiej sytuacje niedopłatę na koncie ZUS możesz uregulować w ratach . W tym celu należy złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty. Przez cały proces płatników przeprowadza Doradca w Sprawie Umorzeń i Ulg , który działa przy każdym terenowym oddziale ZUS. Pomoże on w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wybraniu sposobu spłaty długu.

Czym grozi niedopłata na koncie ZUS?

Niedopłata na koncie ZUS to po prostu dług, który mamy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak każdy dług, trzeba go spłacić, inaczej będą rosły odsetki i kwota do zwrotu będzie wyższa. Do tego dojdą z czasem grzywny za nieuregulowanie płatności o czasie.