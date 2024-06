Świadczenie wspierające. Pierwsze decyzje już wydano

Jak wynika z danych raportowanych przez ZUS, którym przyjrzał się serwis Niepelnosprawni.pl, do 20 maja wydano ponad 28 tysięcy decyzji dotyczących ustalenia skali potrzeby wsparcia niezbędnego do przyznania świadczenia wspierającego. Okazuje się, że ponad 1/3 osób dostała liczbę punktów uprawniającą do uzyskania najwyższej możliwej kwoty wsparcia. Wynosi ona 220 proc. renty socjalnej.

Warto jednak zaznaczyć, że chętnych do wydania świadczenia jest znacznie więcej. Wnioski najlepiej jest składać w formie elektronicznej. W ten sposób możliwe jest skrócenie czasu decyzji, a także zmniejszenie kolejek w urzędach.

Komu przysługuje świadczenie wspierające i ile wynosi?

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy, która weszła w życie w 2024 roku. Przysługuje ona osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia. Do otrzymania pomocy finansowej niezbędne jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia określanego punktacją od 0 do 100. Liczba punktów uprawniająca do uzyskania najniższego poziomu świadczenia wynosi 70. Punkty przyznaje się na podstawie zdolności danej osoby z niepełnosprawnością do, między innymi, poruszania się czy wykonywania podstawowych czynności.

Świadczenie wspierające wynosi:

w przypadku uzyskania od 95 do 100 punktów – 220 proc. renty socjalnej;

w przypadku uzyskania od 90 do 94 punktów – 180 proc. renty socjalnej;

w przypadku uzyskania od 85 do 89 punktów – 120 proc. renty socjalnej;

w przypadku uzyskania od 80 do 84 punktów – 80 proc. renty socjalnej;

w przypadku uzyskania od 75 do 79 punktów – 60 proc. renty socjalnej;

w przypadku uzyskania od 70 do 74 punktów – 40 proc. renty socjalnej.

Od 1 marca 2024 roku renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Wobec tego maksymalna kwota świadczenia wspierającego może wynieść około 3920 zł. Wsparcie jest przyznawane na okres siedmiu lat i, podobnie jak emerytury i renty, jest corocznie waloryzowane.

Warto również zaznaczyć, że osoby, które mają od 87 do 100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie w 2024 roku. Ci, którzy otrzymali od 78 do 86 punktów będą mieli taką możliwość w 2025 roku. W 2026 roku wsparcie zostanie rozszerzone dla osób, które uzyskały od 70 do 77 punktów.