"Dobry Start", znany również jako "300 plus", to program umożliwiający otrzymanie jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną. Wysokość świadczenia to 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął zbieranie wniosków 1 lipca. Komu należy się 300 plus i jak o nie zawnioskować?