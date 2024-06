Wakacje składkowe 2024. Kto skorzysta?

Ustawa o wakacjach składkowych 2024 dotyczy mikroprzedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Polega ona na miesięcznym zawieszeniu składek na ubezpieczenie społeczne. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

W tych obostrzeniach chodzi o to, aby z ulgi skorzystali mikroprzedsiębiorcy, a nie wielkie koncerny. Nie ma przy tym znaczenia sposób rozliczania podatków. Korzystanie z programu nie wiąże się z koniecznością zawieszenia firmy, przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić działalność i wystawiać faktury. Natomiast w trosce o to, by pracownicy nie byli wypychani na przymusową działalność gospodarczą, z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy.