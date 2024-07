Od 1 lipca obowiązuje nowa cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Droższy prąd. Rachunki zmienią się od 1 lipca

Nowa cena maksymalna wynosi 500 zł za 1 MWh, co oznacza 0,50 zł za 1 KWh. W porównaniu do poprzedniej maksymalnej ceny prądu (0,41 zł za 1 KWh), jest to równoznaczne ze wzrostem o 0,09 zł, czyli około 20 procent.

Warto zaznaczyć, że do końcowej kwoty należy doliczyć jeszcze podatki oraz koszty dystrybucji, które znacząco wpływają na ostateczną wartość rachunku. Reklama

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, miesięczny wzrost rachunków odbiorców energii korzystających z grupy taryfowej G11 nie powinien przekroczyć 30 zł. Co ważne - do 31 grudnia 2024 roku opłata mocowa będzie darmowa.

Bon energetyczny. Komu przysługuje, ile wynosi i kiedy złożyć wniosek?

Przy okazji tematu wzrostu cen energii elektrycznej, warto przypomnieć o bonie energetycznym. Został on wprowadzony jako jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych charakteryzujących się niższymi dochodami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie rządowej, wprowadzone zostaną dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Po przekroczeniu kryterium dochodowego, bon może zostać przyznany, jednak będzie on pomniejszony o kwotę przekroczenia (zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę").

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Mowa tu o:

300 zł w przypadku gospodarstw 1-osobowych;

400 zł w przypadku gospodarstw 2-3 osobowych;

500 zł w przypadku gospodarstw 4-5 osobowych;

600 zł w przypadku gospodarstw 6-osobowych i większych.

Ważną informacją jest to, że jeżeli w danym gospodarstwie będą funkcjonować źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to wówczas wartość świadczenia wzrośnie o 100 proc. Wniosek o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Wypłaty świadczeń z tytułu bonu energetycznego powinny się rozpocząć pod koniec 2024 roku. Reklama