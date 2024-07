Kapitał emerytalny i nie tylko

ZUS co roku waloryzuje stan kont oraz subkont swoich klientów. Jest to zabieg, dzięki któremu możliwa jest kompensacja skutków inflacji oraz innych procesów gospodarczych , które mają wpływ na przyszłą emeryturę.

Jak sprawdzić swój kapitał emerytalny? Wystarczy się zalogować

Kiedy dostaniemy się do naszego konta na platformie, wystarczy przejść do głównego panelu. W oknie głównym znajduje się zakładka "Ubezpieczony". To właśnie tam znajdują się wszystkie najważniejsze informacje. W menu wybieramy opcję "Informacje o stanie konta". Następnie zaznaczamy rok 2024. Po kliknięciu przycisku "Szczegóły" dostaniemy się do interesującej nas zawartości.