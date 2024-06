Nowe limity dla pracujących emerytów. Zmiana weszła w życie

Od 1 czerwca obowiązują nowe limity przychodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów , którzy dorabiają do emerytury.

Emerytura 2024. Nowe limity dorabiania do świadczenia

Dolny limit będzie wynosił 5703,20 zł brutto , czyli podniesie się o 425 zł. Górny limit z kolei wyniesie 10 591,60 zł brutto , czyli będzie wyższy aż o 790 zł brutto. Co to oznacza dla świadczeniobiorców?

Emeryci, którzy pobierają świadczenie z tytułu wcześniejszej emerytury lub renty, mogą dorabiać do niego w określonych limitach . Jeśli kwota na umowie nie przekracza dolnego limitu - wówczas świadczenie jest wypłacane w całości. Jeśli jednak przekroczy ona górny limit, ZUS może zdecydować o zaprzestaniu wypłacania świadczenia emerytalnego i renty .

W przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy kwota pomniejszenia świadczenia nie może być wyższa niż 890,63 zł. Renciści pobierający świadczenie z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą mieć pomniejszone wypłaty maksymalnie o 669,01 zł, z kolei w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 757,08 zł.