Pomysł forsowany przez byłego ministra Piotra Glińskiego pierwotnie trafił do sądu 7 czerwca .

" W razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu" - napisano.

"Z pierwszym wnioskiem zarząd TVP nie zdał egzaminu na poziomie formalnym . Nawet jeśli braki zostaną uzupełnione, to sąd i tak ma jeszcze instrumenty do merytorycznego zbadania wniosku i jego zgodności z prawem " - komentowała prof. Katarzyna Bilewska, adwokat i partner w kancelari BLSK Legal.

Kolejna próba Ministerstwa Kultury

" Zarząd TVP (jednak) forsuje zabetonowanie telewizji publicznej . Do sądu rejestrowego w Warszawie wpłynął nowy wniosek o rejestrację zmian w statucie TVP, wprowadzony na ostatniej prostej przez Ministerstwo Kultury" - poinformowała prof. Bilewska.

Zmiany w statutach TVP i Polskiego Radia to reakcja rządu na zapowiedzi ze strony polityków opozycji. W umowie koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, PSL, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy wskazano na potrzebę " naprawienia i odpolitycznienia mediów publicznych ".

"Stały się one w dużej mirze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści, prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej. Zobowiązujemy się podjąć wszystkie niezbędne kroki, by niezwłocznie przerwać ten proceder i wyciągnąć konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne" - napisano.