Rząd, jak informował niedawno "Fakt", miał jednak złożyć autopoprawkę do budżetu, w wyniku której do mediów publicznych trafiłoby w przyszłym roku 1,95 mld zł.

Rada Mediów Narodowych uważa jednak, że to niewystarczająca kwota . W poniedziałkowym posiedzeniu Rady wziął udział prezes TVP Mateusz Matyszkowicz, który mówił o zadaniach telewizji publicznej i środkach, jakich potrzebuje na ich realizację. Po tym spotkaniu Rada upoważniła szefa Rady do podjęcia rozmów z rządem w celu zwiększenia finansowania dla mediów publicznych.

Będzie wniosek o zwiększenie dotacji dla mediów publicznych

Interia dowiedziała się, że przewodniczący Rady Krzysztof Czabański chce zawnioskować o zwiększenie kwoty rekompensaty do 3,03 mld złotych.

- Żeby móc realizować wszystkie zadania, jakie wynikają dla mediów publicznych z Karty Powinności, kwota rekompensaty musi zostać zwiększona. Zostałem upoważniony do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie z nowym rządem - mówi Interii Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.

Zmiany w statutach spółek mediów publicznych

Zmiana ma dotyczyć sytuacji, w której doszłoby do likwidacji spółek. Minister Gliński chce, by wówczas likwidatorem mógł zostać wyłącznie członek zarządu danej spółki. Pismo ministra, które wpłynęło w tej sprawie do Rady Mediów Narodowych opublikowała Wirtualna Polska.