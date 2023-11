Walka o media publiczne. Ruch ministra kultury

Minister kultury chce zmian w mediach publicznych. Pokazano dokument

"W razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu" - czytamy we wniosku. Przepis o takiej treści pojawia się trzykrotnie, odnosząc się do wskazanych mediów.