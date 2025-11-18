W skrócie Sejm ma wybrać nowego marszałka, którym najprawdopodobniej zostanie Włodzimierz Czarzasty.

Według sondażu większość Polaków jest przeciwna tej kandydaturze.

Zmiana marszałka była przewidziana w umowie koalicyjnej, a Hołownia ustąpił zgodnie z jej zapisami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek podczas posiedzenia Sejmu wybrany zostanie nowy marszałek Sejmu - najprawdopodobniej Włodzimierz Czarzasty.

Na kilka godzin przed głosowaniem "Super Express" opublikował sondaż Pollster, w którym zapytano Polki i Polaków, "czy Włodzimierz Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu?".

Włodzimierz Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu? Jest nowy sondaż

Z badania wynika, że większość ankietowanych, bo 55 proc. nie chce, aby współprzewodniczący Nowej Lewicy zastąpił Szymona Hołownię w fotelu marszałka Sejmu.

Odmiennego zdania w tej kwestii jest z kolei 45 proc. respondentów.

W rozmowie z "Super Expressem" politolog, dr Sergiusz Trzeciak przekazał, że "poparcie dla Lewicy jest niskie, a wiele osób może nie rozumieć, dlaczego Hołownia przestał być marszałkiem". - Przeciwko Czarzastemu jest cała opozycja i część elektoratu Polski 2050 i PSL. Dlatego wynik badania nie jest zaskoczeniem - tłumaczy.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Głosowanie w Sejmie. Czarzasty ma zastąpić Hołownię w fotelu marszałka

W zeszły czwartek Szymon Hołownia podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu. W umowie koalicyjnej był bowiem zapis, że w drugiej połowie kadencji lidera Polski 2050 zastąpić ma Włodzimierz Czarzasty.

Za kandydaturą współprzewodniczącego Nowej Lewicy opowiadają się posłowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL. Przeciwni natomiast są politycy z PiS, Konfederacji oraz Razem.

Za kadencji Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejm zebrał się łącznie na 43 posiedzeniach i obradował przez 131 dni. Uchwalono przy tym 337 ustaw, co daje prawie osiem ustaw na każde posiedzenie. Najwięcej inicjatyw ustawodawczych zostało wniesionych przez Radę Ministrów.

Skandaliczna aukcja w Niemczech. Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'': Najpierw ukradli, a później sprzedają Polsat News Polsat News