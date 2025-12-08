W skrócie Grzegorz Braun wniósł o wyłączenie sędziego i zmianę prokuratora podczas swojej poniedziałkowej rozprawy.

Prokurator i pełnomocnicy oskarżycieli uznają wniosek Brauna za "próbę przedłużenia postępowania" oraz określają go jako "absurdalny".

Braun odpowiada za szereg zarzutów, m.in. zgaszenie świec chanukowych w Sejmie, naruszenie nietykalności cielesnej oraz inne incydenty w instytucjach publicznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Warszawski sąd rejonowy ogłosił przerwę w pierwszej rozprawie Grzegorza Brauna ze względu na fakt, iż europoseł złożył wnioski o wyłączenie sędziego i zmianę oskarżającego prokuratora.

Sprawa dotyczy m.in. zgaszenia przez lidera Konfederacji Korony Polskiej świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r.

- Szczęść Boże wysoki sądzie. Wnoszę o wyłączenie sędziego ze składu sądzącego - rozpoczął zasiadający na ławie oskarżonych Braun, wkrótce po sprawdzeniu obecności.

Rozprawa lidera Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorz Braun wniósł o wyłączenie sędziego i prokuratora

Zdaniem pełnomocników oskarżycieli posiłkowych wnioski Brauna zmierzają do przedłużenia postępowania i "autopromocji".

Grzegorz Braun uzasadniając swoje prośby mówił o - w jego ocenie - stronniczości sędziego Marcina Brzostko, który w październiku odrzucił wniosek o zwrot sprawy prokuraturze i nie dostosował, według oskarżonego, harmonogramu posiedzeń sądu do jego obowiązków w Parlamencie Europejskim.

Europoseł powiedział również, że sędzia Brzostko jest "neosędzią" i został mianowany na pierwsze stanowisko sędziowskie już po 2017 r.

- Nie wchodząc w ten spór, ale z ostrożności procesowej nie chcę uczestniczyć w postępowaniu, którego prawomocność może być później kwestionowana - mówił Braun.

Rozprawa Grzegorz Brauna. Prokurator określił wniosek europosła jako "absurdalny"

Prokurator Artur Wańdoch określił wniosek o wyłączenie sędziego jako "absurdalny". Podobnie odniósł się do wniosku o zmianę prokuratora, zaznaczając, że śledztwo w sprawie było przeprowadzone "wszechstronnie z uwzględnieniem wszystkich przepisów i rozpoznaniem wszystkich wniosków".

- Oddalono wnioski zmierzające do przedłużenia postępowania - powiedział prokurator.

Jeden z pełnomocników oskarżycieli, mec. Krzysztof Stępiński, powiedział zaś przed sądem, że "nagle okazało się, że Braun powołuje się na orzecznictwo europejskie, gdyż 'ratuj się kto może', bo zapachniało wyrokiem". - Jest takie przysłowie: jak bida, to do Żyda - dodał adwokat.

Prokuratur oskarża: Grzegorz Braun obraził uczucia religijne

Prokuratura informowała latem, gdy akt oskarżenia wpłynął do sądu rejonowego, że zarzuty dotyczą m.in. wydarzeń w Sejmie z 12 grudnia 2023 r., w tym "zgaszenia przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki", czym Braun "obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu".

Grzegorz Braun ponadto - jak przekazywała prokuratura - w związku z podjętą wtedy przez jedną z uczestniczących w uroczystości kobiet "interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową" naruszył jej nietykalność cielesną oraz "spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu".

Oskarżenie dotyczy także zajść w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r., gdy w czasie pandemii Braun wszedł do szpitala z grupą osób - żadna z nich nie miała maseczek - a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i miał zaatakować jej dyrektora, dr. Łukasza Szumowskiego.

Kolejny wątek odnosi się do zdarzeń w Niemieckim Instytucie Historycznym w 2023 r., gdzie Braun miał uszkodzić mienie, w tym m.in. mikrofon, i zablokował wtedy wykład prof. Jana Grabowskiego o Holokauście.

Zarzuty obejmują także sprawę uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2023 r. Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Parlament Europejski. Wciąż procedowane są wnioski o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna

Akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu rejonowego w lipcu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, bo pierwsze czyny z aktu oskarżenia, czyli zajścia w Narodowym Instytucie Kardiologii, zostały przez oskarżonego popełnione na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje właśnie sąd praski.

Postępowanie karne wobec Brauna w tej sprawie umożliwiło uchylenie mu w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu. Równocześnie w PE były lub wciąż są procedowane kolejne wnioski Prokuratora Generalnego o uchylenie europosłowi immunitetu.

Urzędnik zamieni zlecenie lub B2B na umowy o pracę. Zawisza w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi tylko o przestrzeganie prawa Polsat News Polsat News