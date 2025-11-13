W skrócie Szymon Hołownia ustępuje ze stanowiska marszałka Sejmu, a według sondażu IBRiS, jego pracę pozytywnie ocenia ponad 45 proc. badanych, choć prawie tyle samo jest przeciwnego zdania.

Oceny działalności Hołowni są mocno podzielone, także wśród wyborców koalicji rządzącej i opozycji, co widać w rozbieżnych wynikach ankiety.

Po rezygnacji Hołowni prawdopodobnym następcą na stanowisku marszałka będzie Włodzimierz Czarzasty.

Jak wynika z umowy koalicyjnej, Szymon Hołownia po dwóch latach bycia marszałkiem Sejmu, 13 listopada zrezygnuje z tej posady, ustępując miejsca najprawdopodobniej jednemu z liderów Nowej Lewicy.

W sondażu pracowni IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" badani wypowiedzieli się na temat tego, jak oceniają pracę dotychczasowego marszałka. Dziennik zauważa, że Polacy "ewidentnie są podzieleni" w tej ocenie.

Sondaż. Jak Polacy oceniają Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu?

Pozytywnie o sprawowaniu przez Hołownię funkcji przewodniczącego niższej izby parlamentu wypowiedziało się 45,4 proc. respondentów, przy czym odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało tylko 6 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" - 39,4 proc.

Przeciwnego zdania było tymczasem 41,5 proc. wyborców, z czego "zdecydowanie źle" Hołownię oceniło 12,1 proc. badanych, a "raczej źle" - 29,4 proc.

Z kolei 13,1 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

"Rz" podaje, że jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) "zdecydowanie dobrze" Hołownię oceniło 18,7 proc. badanych, a "raczej dobrze" - 53,7 proc.

Jednocześnie opcję "raczej źle" wskazało 15,2 proc. respondentów, zaś "zdecydowanie źle" - 7,1 proc.

5,2 proc. wyborców wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, KKP, Razem) "zdecydowanie źle" marszałka Sejmu oceniło 20,5 proc., a 54,3 proc. - "raczej źle". Odpowiedź "raczej dobrze" wskazało natomiast 31,1 proc. pytanych, a "zdecydowanie dobrze" 0,4 proc. badanych.

2,8 proc. wyborców opozycji nie ma na ten temat zdania.

Hołownia chce być komisarzem ONZ. Polska 2050 będzie miała nowego lidera

Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. W mediach pojawiły się także nieoficjalne doniesienia, że jeśli plan ten się nie powiedzie, lider Polski 2050 będzie ubiegał się o posadę ambasadora Polski w USA, gdzie obecnie w roli chargé d'affaires przebywa Bogdan Klich.

Pewne jest natomiast, że na początku przyszłego roku w partii Hołowni odbędą się wewnętrzne wybory, a on sam nie kandyduje po raz kolejny na przewodniczącego ugrupowania.

Jeśli chodzi o to, kto zostanie nowym marszałkiem Sejmu, umowa koalicyjna zakłada, że będzie to Włodzimierz Czarzasty, jednak ostateczna decyzja należeć będzie do Sejmu, a ten w ocenie Czarzastego jest podzielony. Za jego kandydaturą nie zamierza głosować m.in. jedna z posłanek Polski 2050 Agnieszka Buczyńska.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-8 listopada metodą CATI na próbie 1067 osób.

