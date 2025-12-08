W skrócie Jarosław Kaczyński tłumaczy spadek poparcia PiS operacją hejterską oraz przewagą narracyjną przeciwników.

Nowy sondaż IBRiS dla Polsat News wskazuje Koalicję Obywatelską jako lidera z niemal 31 proc. poparcia, PiS na drugim miejscu z 25,5 proc.

Kaczyński wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, deklaruje otwartość na współpracę z racjonalnymi ugrupowaniami po prawej stronie.

Na najnowsze wyniki zareagował podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS lider partii.

- Wspominam sytuację z przełomu 2012 i 2013. Wtedy PiS miało 19 proc., a PO 60 proc. I przypominam w tym miejscu wynik z 2015 roku (PiS sięgnęło po władzę na kolejne dwie kadencje - red.). My w tej chwili nie myślimy o koalicji a zwycięstwie - powiedział Jarosław Kaczyński.

Dopytywany o spadek poparcia ugrupowania poniżej 30 proc. lider PiS stwierdził, że to wina jego politycznych oponentów.

- Powodem jest ta potężna operacja hejterska, te metody niestety są skuteczne. Po prostu jest przewaga narracyjna przeciwników - ocenił.

IBRiS zapytał także ankietowanych Polaków o potencjalne koalicje powyborcze. Okazało się, iż najwięcej przeciwników ma teoretyczna umowa między KO a Konfederacją, jednak nieco mniej niż 2/3 respondentów nie chce koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej. Jak na te wyniki zapatruje się Jarosław Kaczyński?

- Jesteśmy gotowi do koalicji z tymi, oczywiście z tej naszej strony, patriotycznej, tak bym ją nazwał, ale tymi, którzy są gotowi racjonalnie rządzić. Łatwo jest opowiadać różne rzeczy, ale (...) partnerami mogą być tylko ci, którzy zdają sobie sprawę, jaka jest ta sytuacja - powiedział szef prawicowego ugrupowania.

Jednocześnie polityk wyraził zgodność poglądów z prezydentem Polski wobec Wspólnoty Europejskiej. - My jesteśmy za tym, żeby być w UE, za UE, tylko że tę UE trzeba bardzo radykalnie przebudować, wrócić do jej źródeł - zapewniał.

PiS w koalicji z Braunem? Kaczyński zwróci się do "zwolenników prawej strony"

Dziennikarze dopytywali prezesa PiS o potencjalny sojusz z Grzegorzem Braunem.

Polityk nie chciał wprost odpowiedź na tę kwestię, zapewnił jednak, że w czasie kampanii przedwyborczej zamierza "przekonać wielu zwolenników prawej strony" do głosowania na PiS, gdyż głosowanie na denialistów historycznych jest "tropem prowadzącym kompletnie do niczego".

- Jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy mogą w wielu sprawach mieć inne poglądy niż my, ale funkcjonują w ramach polityki racjonalnej. My prowadziliśmy politykę racjonalną, oczywiście zdarzały nam się błędy, ale trzymaliśmy się ziemi i tej ziemi trzeba się w dalszym ciągu trzymać - dodał Kaczyński.

