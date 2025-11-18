W skrócie Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu zgodnie z umową koalicyjną, a jego miejsce ma zająć Włodzimierz Czarzasty.

Wybór nowego marszałka Sejmu i wicemarszałków odbędzie się podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu według szczegółowo określonej procedury.

Zmiany na najwyższych stanowiskach kierowniczych Sejmu mają poparcie większości koalicyjnej, a przeciw zapowiadają się posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

W ubiegły czwartek Szymon Hołownia - zgodnie z umową koalicyjną - podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu. Zastąpić go ma Włodzimierz Czarzasty, obecny wicemarszałek, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Wybór marszałka Sejmu następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Posłowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL potwierdzają poparcie dla kandydatury Włodzimierza Czarzastego, podkreślając, że "umów należy dotrzymywać". Sprzeciw wobec jego kandydatury zapowiedzieli posłowie PiS, Konfederacji i Razem.

Zgodnie z umową koalicyjną Czarzasty miał przejąć funkcję marszałka Sejmu od 14 listopada i sprawować ją do końca kadencji. Jednak w zeszłym tygodniu Hołownia poinformował, że wraz z Czarzastym podjęli decyzję, by wybór nowego marszałka odbył się na posiedzeniu Sejmu.

Przypomnijmy, że końcem września Hołownia przekazał, iż złożył aplikację w publicznym naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Wybór nowego marszałka Sejmu. Jak będzie przebiegać procedura?

W ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia poinformował, jak będzie wyglądać procedura wyboru marszałka i wicemarszałków Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty we wtorek o godz. 8:30 zwoła posiedzenie Prezydium Sejmu, na którym zostanie wyznaczony termin zgłaszania kandydatur na stanowisko marszałka Sejmu. Czas na to jest do godz. 10:30 tego samego dnia. Wcześniej, bo o godz. 9 odbędzie się posiedzenie Konwentu Seniorów w celu zaopiniowania, uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący wybór marszałka.

Następnie o godz. 11 zostanie otwarte posiedzenie Sejmu, pięć minut później Sejm przystąpi do wyboru marszałka. Od godz. 11:05 do 11:20 nastąpi prezentacja kandydatur - wnioskodawca będzie miał na to 15 minut. Potem, około godz. 11:45 odbędzie się dyskusja i głosowanie.

Jak informował Hołownia, jeśli zostanie wybrany marszałek Sejmu, o godz. 13 wybierani będą wicemarszałkowie. - Jeżeli marszałek Czarzasty zostanie marszałkiem, będą dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków - zaznaczył.

- Sejm na początku kadencji uchwalił na "sztywno" liczbę wicemarszałków: jedno miejsce jest wakujące, bo nie obsadził go do tej pory PiS. (...) W związku z powyższym będzie możliwość zgłoszenia dwóch kandydatur - podkreślił. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, cała procedura zakończy się około godziny 13 lub 14.

