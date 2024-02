Debata dotycząca przywództwa w PiS po odejściu prezesa Kaczyńskiego nie milknie. Dyskusja wręcz rozgorzała jeszcze mocniej, gdy głos w sprawie zabrał ceniony na prawicy profesor Andrzej Nowak. Mówiąc o wyniku zeszłorocznych wyborów, ocenił on, że Jarosław Kaczyński nie podołał już wielkiej odpowiedzialności, którą na siebie wziął.

Przemysław Czarnek zastąpi Jarosława Kaczyńskiego?

- To kiedy zastąpi pan Jarosława Kaczyńskiego jako prezes Prawa i Sprawiedliwości ? - brzmiało pierwsze pytanie, jakie były szef resortu edukacji usłyszał w czwartek rano w RMF FM.

- Absolutnie nie - powiedział Czarnek, kiedy zapytano go o ocenę wyżej cytowanych słów profesora Nowaka o niepowodzeniu misji Jarosława Kaczyńskiego. Polityk podkreślił, że prof. Nowak jest jednym z najwybitniejszych historyków i naukowców, ale nie wie, czy "aż tak wybitnym jest politykiem".

Jarosław Kaczyński odda przywództwo w PiS? Czarnek komentuje

- Utrzymujemy się pomimo wielkiego ataku z tamtej strony (...). Jeśli ktoś dzisiaj twierdzi, że może stworzyć partię polityczną bez Jarosława Kaczyńskiego, która będzie miała trzydziestoprocentowe albo jeszcze większe poparcie, to jest w błędzie - stwierdził jednoznacznie były minister edukacji.

- Zgadzam się co do tego, że chwilowo jesteśmy, ale także wszyscy Polacy, bezradni wobec tego, co narzucili nam niedemokratycznie i niepraworządnie rządzący. Siłą przejmowane media, siłą przejmowana prokuratura, siłą osadzani w więzieniach posłowie (...) - wyliczał Czarnek.