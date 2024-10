Piotr Pogonowski nie stawił się na przesłuchaniu. Komisja do spraw Pegasusa chce przeymusowego doprowadzenia

Były szef ABW za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie komisji do spraw Pegasusa. Żarty się skończyły, jest wniosek do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji. Przestroga dla wszystkich, dla Zbigniewa Ziobry też" - czytamy we wpisie polityka.