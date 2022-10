Ziobro: Tusk chciał zastawić sidła. Wpadł w nie na własne życzenie

- Donald Tusk chciał zastawić sidła na kogoś innego, a sam wpadł te sidła w sposób spektakularny, na własne życzenie - stwierdził na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

Prokurator Generalny podsumował, że lider PO "najwyraźniej nie znał polskiego ludowego powiedzenia: kto pod kimś dołki kopie, ten sam w nie wpada".

Tusk chce komisji śledczej

W poniedziałek tygodnik "Newsweek" napisał, że Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym spółki zajmującej się sprowadzaniem do Polski węgla z Rosji, której współwłaścicielem był Falenta, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

We wtorek Donald Tusk, odnosząc się do publikacji "Newsweeka" dotyczącej zeznań Marcina W. stwierdził, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Uznał też Marcina W. za wiarygodnego świadka.

Ziobro upublicznił protokoły zeznań Marcina W.

W reakcji na słowa szefa PO minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział upublicznienie protokołów dotyczących zeznań Marcina W. Zostały one opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w środę wieczorem. Wynika z nich m.in. że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.) iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W., pieniądze włożył do reklamówki ze sklepu Biedronka, a miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji. Michał Tusk oświadczył w środę, że to "totalne bzdury", że nie poznał Marka Falenty ani Marcina W. i nigdy też nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Wskazał też, że prokuratura protokoły z tymi zeznaniami ma "od lat".

- Ta sprawa była już nakręcana m.in. przez "Gazetę Polską" i to lata temu. Nawet sami autorzy nie traktowali jej poważnie - powiedział dla Polsat News w czwartek Donald Tusk. Jego zdaniem "atak Zbigniewa Ziobry jest próbą uratowania rządu" przed konsekwencjami "afery węglowej i wpływu rosyjskich służb na to, co dzieje się z polską energetyką".



Lider PO zapewnił, że "nie da się zastraszyć". - Proszę zapytać pana Ziobry, co przez siedem lat się działo w tej sprawie. Przecież nikt nie był nawet przesłuchiwany - mówił Tusk.