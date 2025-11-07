Ziobro przed głosowaniem nad immunitetem. "Funkcjonariusze coś spartaczyli"

W dniu głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry, były prokurator generalny wciąż przebywa w Budapeszcie. Udzielił jednak krótkiego wywiadu TV Republika, w którym stwierdził, że dowiedział się o rzekomych planach prokuratury wobec jego osoby.

- Dotarły do mnie informacje, że dyżur w sobotę ma sędzia znany ze swoich nieukrywanych sympatii politycznych. Jeżeli byłoby to prawdą, to z większym zrozumieniem możemy podejść do wypowiedzi Tuska na Twitterze, który z góry, bez cienia wątpliwości przesądził, że zostanę aresztowany - powiedział.

Głosowanie nad immunitetem Zbigniewa Ziobry. Były minister zabrał głos

- Może im nie wyjść w tej sytuacji, bo jego (Donalda Tuska - red.) funkcjonariusze coś spartaczyli - przekonywał były minister sprawiedliwości, wskazując, że jego plany wizyty na Węgrzech były powszechnie znane.

- Od tygodnia było trąbione w mediach, że ja będę w Budapeszcie. Aresztowanie mnie w dniu, w którym mnie nie ma w Polsce, to byłby pewien ewenement - stwierdził Ziobro.

Jak wskazał, toczy się przeciwko niemu "polityczne śledztwo", a prowadząca je prokuratura "jest w rękach Tuska". - Celem nie jest sprawiedliwość, czy prawo, tylko celem jest niszczenie przedstawicieli opozycji, w tym przypadku mojej osoby - powiedział.

Zapytany o to, co w jego stanie zdrowia czeka go, gdy trafi do tymczasowego aresztu, Ziobro wskazał, że broni się nie ze względów swoich problemów onkologicznych, a z uwagi na to, że "ma miejsce w Polsce zawłaszczenie wymiaru sprawiedliwości".

- (Donald Tusk - red.) chce wsadzać ludzi do aresztu, załatwiając ustawkę, która być może miała być w sobotę sfinalizowana, ale przez to, że spartaczył znowu sprawę i nie dopilnował terminów, to mu nie wyjdzie, być może. Tak więc żyjemy w kraju, który przechyla się w stronę autorytaryzmu - przekonywał były minister.

Czy Zbigniew Ziobro stawi się przed wymiarem sprawiedliwości? "Będę informował"

Zapytany przez dziennikarza o to, czy w obecnej sytuacji postanowił pozostać w Budapeszcie, Ziobro zaprzeczył, by zamierzał przebywać w stolicy Węgier "w nieskończoność".

- O decyzjach, jakie będę podejmował, proszę wybaczyć, będę informował, tak jak w przypadku komisji śledczej, w stosownym czasie. Z całą pewnością fakt, że znalazłem się, na zaproszenie przyjaciół Węgrów, rządu pana premiera Orbana, w Budapeszcie, nie był żadnym zaskoczeniem. Ja nie wyjechałem z kraju, kiedy dowiedziałem się o wniosku, tylko byłem gościem na konferencji merytorycznej - mówił były prokurator generalny.

- Skoro ta sprawa mnie tu zastała, postanowiłem trochę (pobyt - red.) przedłużyć.

