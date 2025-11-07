Ziobro przed głosowaniem nad immunitetem. "Funkcjonariusze coś spartaczyli"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

Zdaniem Zbigniewa Ziobry rząd źle zorganizował akcję postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości, wiedząc, że ten przebywa obecnie na Węgrzech. - Od tygodnia było trąbione w mediach, że ja będę w Budapeszcie - mówił na kilkadziesiąt minut przed głosowaniem nad jego immunitetem w Sejmie.

Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu przed głosowaniem nad jego immunitetem
Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu przed głosowaniem nad jego immunitetemTOMASZ BARANSKIReporter

W dniu głosowania nad immunitetem Zbigniewa Ziobry, były prokurator generalny wciąż przebywa w Budapeszcie. Udzielił jednak krótkiego wywiadu TV Republika, w którym stwierdził, że dowiedział się o rzekomych planach prokuratury wobec jego osoby.

- Dotarły do mnie informacje, że dyżur w sobotę ma sędzia znany ze swoich nieukrywanych sympatii politycznych. Jeżeli byłoby to prawdą, to z większym zrozumieniem możemy podejść do wypowiedzi Tuska na Twitterze, który z góry, bez cienia wątpliwości przesądził, że zostanę aresztowany - powiedział.

Głosowanie nad immunitetem Zbigniewa Ziobry. Były minister zabrał głos

- Może im nie wyjść w tej sytuacji, bo jego (Donalda Tuska - red.) funkcjonariusze coś spartaczyli - przekonywał były minister sprawiedliwości, wskazując, że jego plany wizyty na Węgrzech były powszechnie znane.

- Od tygodnia było trąbione w mediach, że ja będę w Budapeszcie. Aresztowanie mnie w dniu, w którym mnie nie ma w Polsce, to byłby pewien ewenement - stwierdził Ziobro.

Jak wskazał, toczy się przeciwko niemu "polityczne śledztwo", a prowadząca je prokuratura "jest w rękach Tuska". - Celem nie jest sprawiedliwość, czy prawo, tylko celem jest niszczenie przedstawicieli opozycji, w tym przypadku mojej osoby - powiedział.

Zapytany o to, co w jego stanie zdrowia czeka go, gdy trafi do tymczasowego aresztu, Ziobro wskazał, że broni się nie ze względów swoich problemów onkologicznych, a z uwagi na to, że "ma miejsce w Polsce zawłaszczenie wymiaru sprawiedliwości".

- (Donald Tusk - red.) chce wsadzać ludzi do aresztu, załatwiając ustawkę, która być może miała być w sobotę sfinalizowana, ale przez to, że spartaczył znowu sprawę i nie dopilnował terminów, to mu nie wyjdzie, być może. Tak więc żyjemy w kraju, który przechyla się w stronę autorytaryzmu - przekonywał były minister.

Czy Zbigniew Ziobro stawi się przed wymiarem sprawiedliwości? "Będę informował"

Zapytany przez dziennikarza o to, czy w obecnej sytuacji postanowił pozostać w Budapeszcie, Ziobro zaprzeczył, by zamierzał przebywać w stolicy Węgier "w nieskończoność".

- O decyzjach, jakie będę podejmował, proszę wybaczyć, będę informował, tak jak w przypadku komisji śledczej, w stosownym czasie. Z całą pewnością fakt, że znalazłem się, na zaproszenie przyjaciół Węgrów, rządu pana premiera Orbana, w Budapeszcie, nie był żadnym zaskoczeniem. Ja nie wyjechałem z kraju, kiedy dowiedziałem się o wniosku, tylko byłem gościem na konferencji merytorycznej - mówił były prokurator generalny.

- Skoro ta sprawa mnie tu zastała, postanowiłem trochę (pobyt - red.) przedłużyć.

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Politycy PiS znajdą w USA schronienie przed prokuraturą?INTERIA.PL

Najnowsze