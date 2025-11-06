Immunitet Zbigniewa Ziobry. Komisja sejmowa zadecydowała

Krótko po godz. 20:00 ogłoszono, że komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przegłosowała wniosek prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

- Informuję, że komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku kierownika Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 28 października 2025 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry - poinformował przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak.

Wysłuchanie sprawozdania z posiedzenia planowane jest w Sejmie na godz. 23:30.

Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu Ziobrze. Zgodzono się na zatrzymanie i tymczasowy areszt

Podczas posiedzenia posłowie PiS bronili Ziobry twierdząc m.in., że jego działania jako ministra sprawiedliwości i związane z Funduszem Sprawiedliwości miały podstawę prawną.

Szef Zespołu Śledczego nr 2 PK prok. Piotr Woźniak odpowiedział, że nikt nie formułuje zarzutu wobec Ziobry, że wydatkował pieniądze zgodnie ze swoimi kompetencjami przewidzianymi prawem. - Jeżeli państwo zwrócicie uwagę na opisy tych czynów (we wniosku o uchylenie immunitetu - red.), to one w żadnym stopniu tego nie dotyczą. One dotyczą tylko i wyłącznie takich kwestii, kiedy konkurs był już ogłaszany pod konkretne podmioty, które miały w tym konkursie wygrać - podkreślił.

Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w Budapeszcie, nazwał posiedzenie komisji "demagogią, manipulacją zamiast faktów i prawa". Ocenił też, że stawiane mu przez prokuraturę zarzuty są "wielkim bełkotem, absurdem".

Wkrótce po ogłoszeniu wyników głosowania komisji, w mediach społecznościowych Jarosława Kaczyńskiego pojawił się wpis, w którym prezes PiS nazwał zarzuty wobec Ziobry "pisanymi palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie".

"Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" - wskazał Kaczyński.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Śledczy stawiają zarzuty

Prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobro zarzuty popełnienia 26 przestępstw w czasach, gdy pełnił on funkcję ministra sprawiedliwości. Przede wszystkim chodzi o defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z zarzutów dotyczy również założenia i kierowania grupą przestępczą. Podejrzanymi w sprawie są również posłowie PiS Marcin Romanowski i Dariusz Matecki.

Prokuratura złożyła do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i jego tymczasowe aresztowanie. W poniedziałek minął termin, jaki marszałek Hołownia dał Ziobrze na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Dlatego też w czwartek nad wnioskiem najpierw zagłosuje komisja regulaminowa Sejmu, a w piątek prawdopodobnie sprawa trafi pod obrady na sali plenarnej.

Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech i nie wiadomo, czy wróci do Polski. Politycy PiS zwracają uwagę, że powrót byłby dla byłego ministra korzystny politycznie, ale jeśli zostanie on aresztowany, to może to negatywnie wpłynąć na jego stan zdrowia. Ziobro od kilku lat leczy się bowiem onkologicznie.

O tym, czy Zbigniew Ziobro zdecyduje się na powrót do Polski, mówili Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w programie "Polityczny WF".

