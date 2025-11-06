Komisja regulaminowa w czwartek wieczorem poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą, w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie poparli też wniosek o jego zatrzymanie i areszt.

Do sprawy na antenie Telewizji Republika odniósł się sam Ziobro, który przebywa w Budapeszcie. - Czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej to demagogia i manipulacja zamiast faktów i prawa - powiedział i ocenił, że zarzuty, które postawiła mu prokuratura, są "wielkim bełkotem, absurdem". - No ale taką mamy władzę dzisiaj - stwierdził.

Decyzja komisji regulaminowej. Jarosław Kaczyński: Niszczą człowieka

Komentarze dotyczące decyzji komisji pojawiły się wśród polityków zarówno koalicji rządzącej jak i opozycji. Ziobrę w obronę wziął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość" - napisał na platformie X.

"Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" - dodał Kaczyński.

Wpis prezesa Prawa i Sprawiedliwości skomentował Roman Giertych. "Jarku, dzięki twojemu listowi uda się dopaść przestępcę. Powinieneś być dumny! Ja, jako twój wuj pękam z dumy. Tyle o Tobie złego mówiono, a Ziobrę jednak pogrążyłeś. Brawo!" - czytamy.

Poseł PiS Mariusz Gosek również zapowiedział: wrócimy i rozliczymy tę szajkę.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. "A jednak miękiszon", "ucieka za granicę"

Z kolei europoseł KO Borys Budka stwierdził, że Ziobro "przez lata korzystał z władzy, by budować bezkarny układ i niszczyć ludzi". "Dziś, mając stanąć przed sądem, ucieka za granicę" - napisał.

Posłanka Izabela Bodnar, która uczestniczyła w burzliwym posiedzeniu komisji regulaminowej, również zamieściła w mediach społecznościowych wpis. Jej słowa nawiązują do wypowiedzi Ziobry z przeszłości. "A jednak miękiszon, o fujarze nie wspominając…" - napisała.

"Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu oraz zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry. Głosowanie na forum Sejmu jutro. Krok po kroku" - napisał poseł KO Zbigniew Konwiński

Kamila Gasiuk-Pihowicz, europoseł KO pytała, czy "będzie konferencja w Budapeszcie?". "Tchórz Ziobro zapowiedział, że nie wraca do Polski. Zostaje w Budapeszcie. Wśród swoich skorumpowanych, rusofilskich bratanków od Orbana. Wiosną będą musieli szukać nowej destynacji" - dodała w kolejnym wpisie.

