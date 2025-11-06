Decyzja sejmowej komisji ws. immunitetu Ziobry. Fala komentarzy

Artur Pokorski

Artur Pokorski

"Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość" - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński po decyzji komisji regulaminowej, która poparła wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Z kolei politycy związani z koalicją rządzącą zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości, że "uciekł za granicę".

Komentarze polityków po decyzji komisji regulaminowej ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry
Komentarze polityków po decyzji komisji regulaminowej ws. immunitetu Zbigniewa ZiobryMarysia Zawada/REPORTER / XEast News

Komisja regulaminowa w czwartek wieczorem poparła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą, w związku z nadużyciami przy Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie poparli też wniosek o jego zatrzymanie i areszt.

Do sprawy na antenie Telewizji Republika odniósł się sam Ziobro, który przebywa w Budapeszcie. - Czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej to demagogia i manipulacja zamiast faktów i prawa - powiedział i ocenił, że zarzuty, które postawiła mu prokuratura, są "wielkim bełkotem, absurdem". - No ale taką mamy władzę dzisiaj - stwierdził.

Decyzja komisji regulaminowej. Jarosław Kaczyński: Niszczą człowieka

Komentarze dotyczące decyzji komisji pojawiły się wśród polityków zarówno koalicji rządzącej jak i opozycji. Ziobrę w obronę wziął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość" - napisał na platformie X.

Zobacz również:

Sejmowa komisja podjęła decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry
Polska

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Komisja sejmowa zadecydowała

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    "Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" - dodał Kaczyński.

    Wpis prezesa Prawa i Sprawiedliwości skomentował Roman Giertych. "Jarku, dzięki twojemu listowi uda się dopaść przestępcę. Powinieneś być dumny! Ja, jako twój wuj pękam z dumy. Tyle o Tobie złego mówiono, a Ziobrę jednak pogrążyłeś. Brawo!" - czytamy.

    Poseł PiS Mariusz Gosek również zapowiedział: wrócimy i rozliczymy tę szajkę.

    Sprawa Zbigniewa Ziobry. "A jednak miękiszon", "ucieka za granicę"

    Z kolei europoseł KO Borys Budka stwierdził, że Ziobro "przez lata korzystał z władzy, by budować bezkarny układ i niszczyć ludzi". "Dziś, mając stanąć przed sądem, ucieka za granicę" - napisał.

    Posłanka Izabela Bodnar, która uczestniczyła w burzliwym posiedzeniu komisji regulaminowej, również zamieściła w mediach społecznościowych wpis. Jej słowa nawiązują do wypowiedzi Ziobry z przeszłości. "A jednak miękiszon, o fujarze nie wspominając…" - napisała.

    Zobacz również:

    Pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości to kluczowa bitwa dla obozu władzy i rządu Donalda Tuska
    Polska

    "On jest głową tej hydry". Rządzący szykują się na decydujące starcie z Ziobrą

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz

      "Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu oraz zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry. Głosowanie na forum Sejmu jutro. Krok po kroku" - napisał poseł KO Zbigniew Konwiński

      Kamila Gasiuk-Pihowicz, europoseł KO pytała, czy "będzie konferencja w Budapeszcie?". "Tchórz Ziobro zapowiedział, że nie wraca do Polski. Zostaje w Budapeszcie. Wśród swoich skorumpowanych, rusofilskich bratanków od Orbana. Wiosną będą musieli szukać nowej destynacji" - dodała w kolejnym wpisie.

      Zobacz również:

      Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
      Świat

      "Miałem już kupiony bilet". Ziobro o powrocie do Polski

      Krzysztof Ryncarz
      Krzysztof Ryncarz
      Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S. Sąd utrzymał wyrok dożywociaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze