Zbigniew Ziobro: KPO to mechanizm służący do dyscyplinowania państw

Jak także mówił Ziobro: - Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że coraz więcej polityków i publicystów zauważa, że mechanizm KPO to w istocie mechanizm szantażu, który wypacza unijne wartości.

Dodał, że "KPO to mechanizm służący do dyscyplinowania państw, które dokonują wyborów demokratycznych, nie po myśli urzędników unijnych czy głównych unijnych graczy, takich jak Niemcy czy Francja".

- Solidarna Polska oczekuje od premiera, by spotkał się z nami i wskazał drogę wyjścia z tej sytuacji - stwierdził Ziobro. Jak tłumaczył: - Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia, ale jako że to premier wziął na siebie odpowiedzialność za tę sytuację, chcemy, żeby drogę wyjścia zarysował właśnie on.

Obecny na konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta dodał, że przepisy nowelizacji ustawy o SN naruszają bezpośrednio co najmniej 11 wyroków TK odnoszących się do statusu sędziów. Podkreślił, że wyroki te wydawano na przestrzeni 25 lat.

Jak stwierdził, przyjęcie ustawy niesie ze sobą ryzyko dla stabilności funkcjonowania systemu sądownictwa w Polsce. - Ona pozwala każdemu sędziemu podważać prerogatywę prezydencką w ten sposób, że każdy sędzia będzie z urzędu uprawniony do oceniania statusu innego sędziego - mówił.

- W związku z faktem, że ten test zdejmuje ograniczenia w zakresie statusu sędziego generalnie - czyli jeżeli raz sędzia będzie uznany za niesędziego, to rzutuje na wszystkie wydane przez niego wyroki. Tu nie mówimy o pojedynczych sprawach, to ok. 10 mln wyroków - dodał.

Kaleta powiedział także, że "to jest zaproszenie do chaosu i anarchii, jak wiemy, w ostatnich latach wielu sędziów pokazało, że pod togą chowa polityczne ambicje". - Istnieje prawdopodobieństwo, że po prostu runie pewność prawa w Polsce - ocenił Kaleta.

Solidarna Polska przeciwna projektowi nowelizacji ustawy o SN

Solidarna Polska zapowiedziała, że będzie przeciwna projektowi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO.

Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.