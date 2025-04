"Giełdowe trzęsienie ziemi". Donald Tusk jasno o sytuacji w Polsce

Wpis Donalda Tuska to jedna z reakcji na "cła wzajemnie" nałożone przez Donalda Trumpa na towary importowane z zagranicy. W przypadku towarów z UE wyniosą one 20 proc.

Donald Trump przekonywał w niedzielę, że zagraniczni partnerzy handlowi Ameryki dobijają się, by podjąć z nim negocjacje , lecz zaznaczył, że jest to możliwe tylko jeśli zgodzą się zbilansować swoją wymianę handlową z USA.

Jak ujął Trump, Europa ma płacić USA "po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość". Nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli, lecz sugerował, że miałaby to być rekompensata za to, że Europa "zabrała (Ameryce) wiele majątku".

Donald Trump pytany w niedzielę o to, czy celowo chce doprowadzić do krachu na giełdzie, zaprzeczył tej hipotezie, mimo że dwukrotnie zamieścił na swoim portalu społecznościowym film twierdzący, że umyślnie dąży do spadków na rynkach, by zmusić Rezerwę Federalną do obniżenia stóp procentowych.