Radosław Sikorski pytany przez Polsat News, czy ambasador Marek Magierowski rzeczywiście skierował pismo z żądaniem rekompensaty pieniężnej, odparł, że "niestety może to potwierdzić". Chodzi o doniesienia, wedle których odwołany przez MSZ ambasador Polski w USA - ma domagać się blisko miliona złotych za "rozwiązanie umowy".

Urzędnik został wezwany do Warszawy 15 lipca, na jego miejsca MSZ chce powołać Bogdana Klicha .

- Ponownie proszę pana prezydenta, aby rozważył pana ambasadora Magierowskiego , bo to rzecz bez precedensu. Wywołała szok i niedowierzanie w ministerstwie (...) W ogóle proszę pana prezydenta o wykonywanie swojej konstytucyjnej roli, czyli o odwoływanie i powoływanie ambasadorów, ale nie o prowadzenie polityki kadrowej ministerstwa - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z Polsat News.

Radosław Sikorski o sprawie Marka Magierowskiego: Spory niesmak

- To tak, jakby premier zrezygnował z moich usług przed końcem mojej kadencji sejmowej, a ja żądałbym rekompensaty. To absurd, z niczym takim nie mieliśmy wcześniej do czynienia, wywołało to spory niesmak - podkreślił Sikorski.