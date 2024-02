Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji "rozmawiać zawsze warto". - Generalnie nie jest istotne samo spotkanie, tylko czy problemy polskich rolników zostaną załatwione i czy nieuczciwa konkurencja ze strony Ukrainy się zakończy, a rolnicy będą mogli przestać protestować i wrócić do swoich rodzin - mówi.

Posłowie opozycji wydają się być zgodni co do samego spotkania i to zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Konfederacji. Tumanowicz podkreśla jednak, że jego zdaniem rozwiązania próżno szukać w Warszawie czy Kijowie.