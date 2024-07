Nie milkną echa decyzji władz Telewizji Polskiej o zawieszeniu w obowiązkach dziennikarza Przemysława Babiarza . W piątek komentował on ceremonię otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu .

Tuż po tym, jak widzowie TVP1 i TVP Sport słuchali wykonania piosenki "Imagine" Johna Lennona , Babiarz stwierdził, iż utwór ten prezentuje "wizję komunizmu" - i za to odsunięto go od dalszej pracy przy sportowej imprezie.

W obronie dziennikarza stanęli politycy Zjednoczonej Prawicy , w tym Mateusz Morawiecki i Beata Szydło . Głosy niezrozumienia dla decyzji TVP popłynęły również z rządzącej Koalicji 15 Października. W poniedziałek swój komentarz do sprawy wydał Zbigniew Ziobro .

Przemysław Babiarz zawieszony. Zbigniew Ziobro: To realizacja agendy LGBT

"To element walki z naszą chrześcijańską tożsamością - jak prowokacyjne zatrzymanie ks. Olszewskiego w Wielki Czwartek, zablokowanie wspierania organizacji kościelnych , które pomagają ofiarom przemocy, zdejmowanie krzyży z warszawskich urzędów, wymuszanie ustawy o związkach partnerskich czy wprowadzanie ideologii gender w szkołach" - wyliczył na platformie X.

Według polityka "Tusk robi to z tak wielkim zaangażowaniem przy aplauzie niemieckich mediów (wystarczy sięgnąć do "Bilda" z niedzieli, który nazwał komentarz Babiarza skandalicznym), że wzbudza to zdziwienie nawet samego lewackiego środowiska w Polsce".