Hierarchę do obejrzenia transmisji z otwarcia igrzysk skusiło wspomnienie sprzed 10 lat, kiedy to w Paryżu poświęcił pomnik Jana Pawła II.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Arcybiskup krytykuje ceremonię otwarcia

- W parodii tej pośród drag queen i innych wyuzdanych postaci znalazło się również dziecko. W ten sposób obrażono ponad miliard chrześcijan żyjących na całym świecie - ocenił abp Jędraszewski i zadał pytania: " Jak można było z tego wszystkiego uczynić swoiste przesłanie igrzysk olimpijskich - i to w wymiarze globalnym? Jak to przesłanie mogło popłynąć na świat właśnie z Francji ?".

Arcybiskup Marek Jędraszewski broni Przemysława Babiarza

- Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział Przemysław Babiarz. TVP zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków służbowych, oceniając, że jego słowa były "skandaliczne", a "wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska".