"Ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego, czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej, musi przede wszystkim opierać się na badaniu przeprowadzonym przez specjalistów " - podała kancelaria w komunikacie.

Andrzej Duda zawetował ustawę o języku śląskim. W sieci grzmi

Do decyzji o zawetowaniu ustawy o języku śląskim odniósł się Szymon Hołownia . " Różnorodność to siła Polski, nie zagrożenie dla niej. Przykro, że pan tego nie rozumie, panie prezydencie " - skomentował marszałek Sejmu.

"Polska jest różnorodna i każdy i każda musi czuć się równoprawnie! Pozbawianie Ślązaków ich prawa do pielęgnowania języka śląskiego, to pozbawianie ich prawa do swojej tożsamości. Jeszcze będzie przepięknie!" - określił we wpisie polityk Lewicy, Krzysztof Śmiszek.