- Sama sytuacja jest zdumiewająca, że tuż przed szczytem NATO próbuje się zmienić przedstawiciela, który uczestniczy w tej chwili w pracach przygotowawczych nad szczytem. Tym bardziej, że dzieje się to bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia i odniesienia się do bieżącej działalności ambasadora - mówił na konferencji prasowej prezydent Polski.

Ambasador przy NATO. Prezydent: Nie podpiszę zgody na zmianę

W ocenie Andrzeja Dudy, "nie ma żadnych zarzutów w stronę ambasadora" m.in. ze strony władz Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Nie było zastrzeżeń do jego pracy oraz jej wyników przez wszystkie lata, kiedy pełnił tę funkcję. Nie było też zastrzeżeń (...) ze strony premiera ani szefa MSZ i szefa MON. Muszę powiedzieć, że próba usunięcia go z placówki w istocie prowadzi do zaburzenia naszych przygotowań do szczytu NATO - podkreślił.