Zamieszanie w PiS. Ważny polityk może jednak wejść do rządu

Obecny premier formuje swój nowy gabinet od poniedziałku 13 listopada jednak wciąż nie padły żadne konkretne nazwiska, jakie miałyby stanąć na czele poszczególnych resortów. Sam Morawiecki przekonywał wcześniej, że będzie to rząd "ekspercko-polityczny".

Jarosław Kaczyński: Mariusz Błaszczak może być częścią rządu Morawieckiego

Szef partii rządzącej stwierdził, że "ekspercko-politycznych" charakter nowego gabinetu to jego autorski pomysł , a celem takiej strategii ma być ograniczenie liczby polityków w składzie Rady Ministrów.

- Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją - zastrzegł prezes PiS.