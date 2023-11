Kto najlepszym premierem? 40 proc. nie ma zdania

- Obecny lider Platformy Obywatelskiej najlepiej radził sobie na stanowisku prezesa Rady Ministrów zdaniem co trzeciej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - podkreśliła Małgorzata Bodzon z firmy SW Research. Donalda Tuska chętniej wskazywały osoby, zarabiające co najmniej 5 tys. zł netto miesięcznie oraz wyborcy, którzy skończyli 50 lat.