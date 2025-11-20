Załamanie pogody coraz bliżej. Wskazano najbardziej zagrożone miejsca

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być pierwsze tak silne uderzenie zimy w tym sezonie. W piątek w południową Polskę uderzą śnieżyce, przed którymi ostrzega IMGW. Miejscami spadnie ponad 30 cm śniegu, a w wysoko w górach jeszcze więcej. Kierowcy będą musieli uważać nie tylko w tej części kraju. W wielu województwach na zachodzie na drogach może się zrobić bardzo ślisko.

Ośnieżone górskie szczyty oświetlone przez zimowe światło po lewej stronie oraz mapa Europy z zaznaczonymi strefami intensywnych opadów śniegu po prawej, wskazująca na aktualną lub prognozowaną sytuację pogodową.
Zima dotarła już w Tatry. W piątek śnieżyce uderzą w niżej położone tereny w Małopolsce i PodkarpaciuInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-IMGW PIB/Facebook/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wkrótce w południowej Polsce prognozowane są intensywne śnieżyce, z opadami nawet do 35 cm, a w górach do 50 cm.
  • IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla południa, zachodu i północy kraju z powodu śniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.
  • Wyjątkowo trudne warunki pogodowe mogą wystąpić na drogach – w wielu miejscach nawierzchnia może być bardzo śliska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Im bliżej weekendu, tym bardziej trzeba się będzie mieć na baczności. Pogoda w naszym kraju zdecydowanie się pogorszy. Na południu zacznie intensywnie sypać śnieg, również na niżej położonych terenach, a na zachodzie oblodzenie będzie niemal gwarantowane. Z powodu zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Spadnie nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu

Największego załamania pogody doświadczą mieszkańcy południowych województw. Tam w piątek może dojść do prawdziwego ataku zimy.

Z powodu intensywnych opadów śniegu obowiązuje pomarańczowy alert IMGW. Obejmuje on powiat gorlicki w województwie małopolskim oraz w południowych powiatach Podkarpacia.

Mapa Europy z zaznaczonymi obszarami aktualnej pokrywy śnieżnej, różne kolory reprezentują głębokość śniegu, najwięcej śniegu w Alpach i Skandynawii, czytelne nazwy większych miast i regionów.
Strefa intensywnych opadów śniegu w piątek obejmie dużą część południowo-wschodniej PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że miejscami drogi i chodniki pokryje warstwa śniegu o grubości 25-35 cm. Może dojść do lokalnych utrudnień w ruchu. W górach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć nawet o 50 cm.

Powyższe ostrzeżenie wejdzie w życie w piątek o godz. 5:00 i pozostanie w mocy do soboty do godz. 22:00, jednak synoptycy zastrzegają w komunikacie, że może ono być kontynuowane.

Śnieg mocniej popada na większym obszarze. Pierwszy stopień ostrzeżenia z tego powodu obejmuje resztę Podkarpacia, większość Małopolski (z wyjątkiem północnych powiatów) oraz południowe krańce Lubelszczyzny. Tam może spaść do 15-20 cm białego puchu.

Mapa Polski z zaznaczeniem południowo-wschodnich województw podzielonych kolorystycznie na strefy ostrzeżeń pogodowych; najwyższy stopień zagrożenia występuje na południu i południowym wschodzie, kolor czerwono-pomarańczowy.
Najintensywniejsze śnieżyce w piątek nawiedzą południowo-wschodnią PolskęIMGWmateriał zewnętrzny

Żółte alerty pozostaną w mocy od piątkowego poranka do soboty wieczorem.

Śnieżyce na południu nie będą jedynym pogodowym zagrożeniem pod koniec tygodnia. Oprócz tego w najbliższym czasie będziemy musieli uważać również na oblodzenie i silny wiatr.

Zobacz również:

Pierwszy śnieg zawitał do Polski. Synoptycy prognozują kolejne opady i ujemne temperatury, IMGW wydało ostrzeżenia
Polska

Czeka nas prawdziwy atak zimy. Nadchodzą dni ze śnieżycami

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Nie tylko śnieżyce. Niebezpiecznie na zachodzie i północy

    Chłodna i mokra aura wkrótce może stworzyć niebezpieczne warunki na drogach i chodnikach. Najtrudniej pod tym względem będzie w zachodniej połowie Polski. Tam wieczorem i w nocy temperatura może spaść do -2 stopni, a przy gruncie do około -5 stopni Celsjusza.

    Zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem może prowadzić do oblodzenia. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

    • zachodniopomorskiego (bez terenów na północy);
    • południowo-zachodniej części pomorskiego;
    • lubuskiego;
    • wielkopolskiego;
    • zachodniej połowy kujawsko-pomorskiego;
    • dolnośląskiego.

    Żółty alert na tych terenach obowiązuje od północy do godz. 9:00 w piątek.

    Mapa Polski z zaznaczonym na żółto regionem obejmującym zachodnią część kraju, z wyraźnie zaznaczonymi granicami województw oraz miastem Warszawa oznaczonym na czerwono.
    Znaczna część zachodniej Polski objęta jest ostrzeżeniem przed oblodzeniemIMGWmateriał zewnętrzny

    Trzecim z zagrożeń pogodowych w najbliższych godzinach będzie silny wiatr. Powieje on nad morzem i miejscami osiągnie w porywach około 75 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia z tego powodu obejmuje powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim oraz w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim na Pomorzu.

    Nad Bałtykiem najsilniej będzie wiać od czwartku wieczorem do godz. 10:00 w piątek.

    Zobacz również:

    Żółte alerty dotyczące oblodzenia obowiązują w części 12 województw na północy i południu Polski. W środę zagrożenie znowu może się pojawić na północy. Zdjęcie w tle ilustracyjne
    Polska

    Coraz więcej ostrzeżeń przed zimowym zjawiskiem. Będzie niebezpiecznie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Wydarzenia": Marek Siwiec nowym szefem Kancelarii SejmuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze