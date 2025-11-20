W skrócie Wkrótce w południowej Polsce prognozowane są intensywne śnieżyce, z opadami nawet do 35 cm, a w górach do 50 cm.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla południa, zachodu i północy kraju z powodu śniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.

Wyjątkowo trudne warunki pogodowe mogą wystąpić na drogach – w wielu miejscach nawierzchnia może być bardzo śliska.

Im bliżej weekendu, tym bardziej trzeba się będzie mieć na baczności. Pogoda w naszym kraju zdecydowanie się pogorszy. Na południu zacznie intensywnie sypać śnieg, również na niżej położonych terenach, a na zachodzie oblodzenie będzie niemal gwarantowane. Z powodu zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Spadnie nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu

Największego załamania pogody doświadczą mieszkańcy południowych województw. Tam w piątek może dojść do prawdziwego ataku zimy.

Z powodu intensywnych opadów śniegu obowiązuje pomarańczowy alert IMGW. Obejmuje on powiat gorlicki w województwie małopolskim oraz w południowych powiatach Podkarpacia.

Strefa intensywnych opadów śniegu w piątek obejmie dużą część południowo-wschodniej Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe, że miejscami drogi i chodniki pokryje warstwa śniegu o grubości 25-35 cm. Może dojść do lokalnych utrudnień w ruchu. W górach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć nawet o 50 cm.

Powyższe ostrzeżenie wejdzie w życie w piątek o godz. 5:00 i pozostanie w mocy do soboty do godz. 22:00, jednak synoptycy zastrzegają w komunikacie, że może ono być kontynuowane.

Śnieg mocniej popada na większym obszarze. Pierwszy stopień ostrzeżenia z tego powodu obejmuje resztę Podkarpacia, większość Małopolski (z wyjątkiem północnych powiatów) oraz południowe krańce Lubelszczyzny. Tam może spaść do 15-20 cm białego puchu.

Najintensywniejsze śnieżyce w piątek nawiedzą południowo-wschodnią Polskę IMGW materiał zewnętrzny

Żółte alerty pozostaną w mocy od piątkowego poranka do soboty wieczorem.

Śnieżyce na południu nie będą jedynym pogodowym zagrożeniem pod koniec tygodnia. Oprócz tego w najbliższym czasie będziemy musieli uważać również na oblodzenie i silny wiatr.

Nie tylko śnieżyce. Niebezpiecznie na zachodzie i północy

Chłodna i mokra aura wkrótce może stworzyć niebezpieczne warunki na drogach i chodnikach. Najtrudniej pod tym względem będzie w zachodniej połowie Polski. Tam wieczorem i w nocy temperatura może spaść do -2 stopni, a przy gruncie do około -5 stopni Celsjusza.

Zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem może prowadzić do oblodzenia. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

zachodniopomorskiego (bez terenów na północy);

południowo-zachodniej części pomorskiego ;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

zachodniej połowy kujawsko - pomorskiego ;

dolnośląskiego.

Żółty alert na tych terenach obowiązuje od północy do godz. 9:00 w piątek.

Znaczna część zachodniej Polski objęta jest ostrzeżeniem przed oblodzeniem IMGW materiał zewnętrzny

Trzecim z zagrożeń pogodowych w najbliższych godzinach będzie silny wiatr. Powieje on nad morzem i miejscami osiągnie w porywach około 75 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia z tego powodu obejmuje powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim oraz w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim na Pomorzu.

Nad Bałtykiem najsilniej będzie wiać od czwartku wieczorem do godz. 10:00 w piątek.

