Coraz więcej ostrzeżeń przed zimowym zjawiskiem. Będzie niebezpiecznie
Szykują się ciężkie godziny dla kierowców i pieszych. Wieczorem i w nocy może dochodzić do niebezpiecznego oblodzenia na północy i południu Polski. W wielu miejscach po zachodzie słońca temperatura spadnie kilku stopni poniżej zera, a w wielu miejscach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Obecnie żółte alerty obowiązują w 12 województwach.
Od rana w poniedziałek obowiązywały alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali przed tym zagrożeniem na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Z czasem strefa zagrożenia znacznie się powiększyła i swoim zasięgiem objęła również obszary na północy Polski.
Większość województw z alertami
Pogoda w najbliższych godzinach może być niebezpieczna w dużej części Polski. W poniedziałek po południu synoptycy IMGW wystosowali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z możliwym oblodzeniem. To zjawisko w najbliższym czasie może wystąpić w łącznie 12 województwach, czyli:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- większości warmińsko-mazurskiego (bez powiatów na południowym wschodzie);
- północnej połowie kujawsko-pomorskiego;
- północnych powiatach wielkopolskiego;
- północnych krańcach lubuskiego;
- południowo-wschodniej części łódzkiego;
- świętokrzyskim;
- powiatach przysuskim i szydłowieckim w mazowieckim;
- śląskim;
- małopolskim;
- południowej połowie podkarpackiego.
W północnej Polsce powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 20:00 i 23:00 w poniedziałek do godz. 9:00 we wtorek.
Eksperci ostrzegają w komunikacie, że po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać, ponieważ w nocy temperatura może tam spaść do -2, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.
W centralnej i południowej części kraju w nocy temperatura spadnie do zera, a przy gruncie do -1 stopnia. Tamtejsze ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 8-9:00 we wtorek.
Wiele wskazuje na to, że na tego typu zagrożenie pogodowe trzeba będzie uważać również w najbliższej przyszłości.
Zagrożenie wróci jeszcze w tym tygodniu
Bardzo możliwe, że przez cały tydzień w wielu miejscach kraju będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Jeśli potwierdzą się najnowsze prognozy IMGW, noce będą mroźne, szczególnie na południu i północy. Miejscami na terenach podgórskich może być nawet -8 stopni Celsjusza.
Tego typu aura może stwarzać warunki sprzyjające oblodzeniu na drogach i chodnikach. Najnowsze prognozy zagrożeń meteorologicznych wskazują, że niebezpiecznie może się zrobić w środę.
Tego dnia synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia dla północnej Polski, czyli województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.
