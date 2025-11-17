Od rana w poniedziałek obowiązywały alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali przed tym zagrożeniem na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Z czasem strefa zagrożenia znacznie się powiększyła i swoim zasięgiem objęła również obszary na północy Polski.

Większość województw z alertami

Pogoda w najbliższych godzinach może być niebezpieczna w dużej części Polski. W poniedziałek po południu synoptycy IMGW wystosowali nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z możliwym oblodzeniem. To zjawisko w najbliższym czasie może wystąpić w łącznie 12 województwach, czyli:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

większości warmińsko- mazurskiego (bez powiatów na południowym wschodzie);

północnej połowie kujawsko - pomorskiego ;

północnych powiatach wielkopolskiego ;

północnych krańcach lubuskiego ;

południowo-wschodniej części łódzkiego ;

świętokrzyskim ;

powiatach przysuskim i szydłowieckim w mazowieckim ;

śląskim ;

małopolskim ;

południowej połowie podkarpackiego.

W północnej Polsce powyższe ostrzeżenia obowiązują od godz. 20:00 i 23:00 w poniedziałek do godz. 9:00 we wtorek.

Eksperci ostrzegają w komunikacie, że po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać, ponieważ w nocy temperatura może tam spaść do -2, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.

Rozwiń

W centralnej i południowej części kraju w nocy temperatura spadnie do zera, a przy gruncie do -1 stopnia. Tamtejsze ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 8-9:00 we wtorek.

Wiele wskazuje na to, że na tego typu zagrożenie pogodowe trzeba będzie uważać również w najbliższej przyszłości.

Zagrożenie wróci jeszcze w tym tygodniu

Bardzo możliwe, że przez cały tydzień w wielu miejscach kraju będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Jeśli potwierdzą się najnowsze prognozy IMGW, noce będą mroźne, szczególnie na południu i północy. Miejscami na terenach podgórskich może być nawet -8 stopni Celsjusza.

Tego typu aura może stwarzać warunki sprzyjające oblodzeniu na drogach i chodnikach. Najnowsze prognozy zagrożeń meteorologicznych wskazują, że niebezpiecznie może się zrobić w środę.

Tego dnia synoptycy prognozują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia dla północnej Polski, czyli województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

-----

"Śniadanie Rymanowskiego". Przydacz o ambasadorze Niemiec: Stracił okazję, by zamilknąć Polsat News Polsat News